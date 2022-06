Javi García já se despediu do Boavista para rumar ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Javi Garcia (@javigarcia_6)

Horas depois do Boavista ter oficializado a, Javi García recorreu à sua conta de Instagram para se despedir dos axadrezados, emblema que representou nas últimas duas épocas. O médio espanhol vai agora juntar-se à equipa técnica de Roger Schmidt , no Benfica."Muito obrigado Boavista por estes dois anos. Orgulho de ter feito parte de sua grande história. Toda a sorte do mundo meus amigos", escreveu o espanhol, de 35 anos.