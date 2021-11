Javi García pode voltar em Arouca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A possível recuperação do capitão Javi García para o jogo em Arouca é uma grande notícia para João Pedro Sousa.Javi García jogou pela última vez no Dragão, mas voltou a ressentir-se de um problema muscular. Recorde-se que Seba Pérez, Cannon e Abascal, todos devido a castigo, e os lesionados Tiago Ilori, Porozo e Reisinho estão fora do próximo jogo.