Javi García testa positivo à covid-19

Numa época que tem sido marcada por sucessivas lesões do médio espanhol entretanto adaptado a defesa-central, Javi García e o Boavista sofrem agora mais um revés, já que o jogador de 34 anos testou positivo à covid-19 na mais recente ronda de testes ao plantel.Segundo informaram os axadrezados em publicação oficial no seu site, Javi García encontra-se "bem, em isolamento, e a cumprir todas as normas em vigor". O caso foi detetado através de um teste PCR realizado na terça-feira.Esta época, Javi García leva 12 jogos e um golo marcado, mas o seu último encontro foi a 11 de dezembro, na visita do Boavista a Alvalade.