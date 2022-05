Jeriel De Santis vai a França

Jeriel De Santis, avançado de apenas 19 anos, foi convocado para representar a seleção sub-23 da Venezuela que vai participar no Torneio Internacional de Toulon, prova a realizar em França entre 28 de maio e 12 de junho.Mais experiência competitiva para a promessa do conjunto do Bessa que perdeu espaço com a chegada de Petit, mas esta temporada teve a oportunidade de somar minutos em 19 jogos oficiais e fazer dois golos na Liga Bwin.