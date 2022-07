João Gonçalves renova com o Boavista até 2025

O Boavista anunciou esta tarde a renovação do contrato de João Gonçalves, guarda-redes de 21 anos e que acertou mais uma temporada de ligação aos axadrezados.Ou seja, o atual vínculo terminava em 2024 e dura agora até 2025, numa ligação que já dura desde 2017, altura em que João Gonçalves chegou ao Bessa na etapa final da sua formação, depois de passagens por Leixões, Padroense, Leça do Balio e SalgueirosO guarda-redes mostrou-se “muito feliz” pela confiança demonstrada por toda a estrutura do clube, tendo reforçado o “sonho” de se estrear pela equipa principal, algo que ainda não conseguiu, apesar de partir para a quarta época no plantel principal, mas sempre na condição ingrata de terceiro guarda-redes na hierarquia da posição.“Trabalho sempre nos limites para cumprir o meu grande objetivo: jogar pela equipa principal do Boavista. Acredito que o meu dia vai chegar e vou continuar focado e empenhado no trabalho do dia a dia para ajudar a equipa em tudo o que me for possível”, destacou aos meios dos axadrezados.João Gonçalves, refira-se, estreou-se na época passado na seleção de sub-21 e é um dos muitos jogadores formados no Boavista que integram o plantel para a nova época 2022/23, numa aposta que, acredita, “vai dar os seus frutos” num futuro próximo.“Fiz parte da minha formação no clube e sei que é muito importante para os jovens que estão agora nos escalões de base saberem que existe essa aposta. O Boavista está a apostar forte na formação e já temos vários jogadores na equipa principal, alguns deles que até se sagraram campeões nacionais de sub-19 na última época. Tudo o que está à volta da formação tem tido uma grande evolução desde que eu cheguei em 2017, até ao nível das condições de trabalho”, recordou o jovem guarda-redes.“Os mais novos estão a integrar-se bem e já mostraram que têm muita qualidade. Fazem-me lembrar o meu primeiro ano na equipa principal, até na praxe que levaram (risos). O mister Petit também já mostrou que está muito atento à formação e que não tem problemas em lançar jovens jogadores, o que nos motiva ainda mais para dar sempre o máximo”, prosseguiu.João Gonçalves elogiou ainda o “excelente trabalho” que está a ser desenvolvido por Petit, agradeceu a Bracali por “todo o apoio” que lhe tem dado desde que subiu à equipa principal e mostrou-se “otimista” para a nova época do ponto de vista coletivo, não só pela “qualidade do plantel”, mas também pelo “trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e pelo bom ambiente que se vive no balneário”, rematou.