João Gonçalves renova com o Boavista até 2027

O Boavista anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato de João Gonçalves, guarda-redes de 22 anos que passa a estar vinculado ao emblema do Bessa por mais quatro anos, isto é, até junho de 2027.Na temporada passada, João Gonçalves foi utilizado em quatro encontros oficiais: frente ao Machico na Taça de Portugal; diante do V. Guimarães e Ac. Viseu na Allianz Cup; e contra o Chaves na última jornada do campeonato 2022/23."A estreia pela equipa principal foi muito especial, trabalhei muito para chegar a este patamar. Felizmente a oportunidade chegou e agradeço a todas as pessoas que contribuíram para que isto fosse possível. Mas não quero ficar por aqui. Vou continuar a trabalhar nos limites para fazer por merecer mais oportunidades num futuro próximo", afirmou João Gonçalves, aos meios do clube."Vamos continuar a dar tudo em campo para voltarmos a dar muitas alegrias aos nossos adeptos. A nível pessoal, e tal como já referi, quero agarrar as oportunidades que me forem dadas e tenho o objetivo de jogar mais do que no último ano. Vou trabalhar para isso", apontou ainda o guarda-redes.