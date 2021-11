João Pedro Sousa após a goleada sofrida diante do Famalicão: «Ainda bem que o jogo acabou»

João Pedro Sousa teve dificuldades "em encontrar palavras" para definir o jogo diante do Famalicão, equipa vergou o Boavista no Bessa a uma goleada por 5-2 "Assumo as minhas responsabilidades, foi uma entrada desastrosa, com dois erros não forçados que originam dois golos. Os jogadores sentiram demasiado", registou o treinador dos axadrezados, destacando o golo sofrido antes do intervalo como determinante: "Sofremos de bola parada quando íamos reentrar na discussão e o encontro acabou aí, se é que já não tinha acabado antes. Ainda bem que o jogo acabou."