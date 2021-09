João Pedro Sousa conduz Boavista ao segundo melhor arranque desde 2003/04

Seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. A época vai apenas no início, mas o arranque do Boavista promete. Os axadrezados entraram com o pé direito na Allianz Cup, vencendo os dois jogos e garantindo um lugar na fase de grupos, e estão a repetir a façanha na Liga, onde já assinaram o segundo melhor arranque desde 2003/04.





Sob as ordens de João Pedro Sousa, a formação do Bessa leva já sete pontos em quatro jornadas, um registo apenas ultrapassado pelos oito alcançados precisamente em 2003/04 e também em 2019/20.Para encontrar um registo ainda melhor do que esse é necessário recuar a 2001/02, ano em que o Boavista, recorde-se, foi campeão.Um feito que ganha especial relevo sobretudo quando se coloca em comparação a atual campanha com a da época passada. De recordar que, em 2020/21, o Boavista somava apenas dois pontos nas primeiras rondas e era penúltimo.A juntar a este bom começo de campeonato há ainda a já referida entrada na fase de grupos da Allianz Cup. O Boavista apenas tinha chegado a esta etapa da prova por uma vez e esta época fê-lo mesmo com grandes condicionantes, dado que, à altura, não podia ainda inscrever reforços.