João Pedro Sousa: «Corremos muito atrás da bola»

O Boavista pode ter saído com um empate do encontro diante do Estoril, mas a queda de forma durante a partida podia ter culminado num resultado mais penoso. João Pedro Sousa, líder dos axadrezados, pensa que a sua equipa perdeu o controlo da partida.

"Na primeira parte, de facto, controlamos o adversário e fechamos bem os espaços interiores, onde o Estoril é competente principalmente no processo ofensivo. Na segunda parte tivemos um grande problema, porque não conseguimos ter a bola e o jogo foi constantemente do Estoril. Passamos dificuldades", admitiu o técnico das panteras, considerando que a bola parada era um "lance possível de resolver", e foi crítico a chegada do esférico a uma "zona de finalização".

No que toca às substituições, o ex-treinador do Famalicão optou por manter-se fiel às suas ideias de jogo: "Os elementos que tínhamos no banco entraram de forma a colmatar os que saíram, completamente desgastados. Jogamos com três centrais, o que significa que defendemos com uma linha de cinco elementos, mas também podemos atacar da mesma forma. A ideia que estamos a trabalhar passa pela compreensão dos espaços e da chegada a zonas de finalização com sucesso, mas sem a bola isso é impossível e na segunda parte, infelizmente, tivemos muito pouca bola e não fomos ofensivos. Aliás, corremos muitíssimo atrás da bola, o que foi desgastando a equipa".

Por fim, João Pedro Sousa foi questionado sobre a gravidade da lesão de Javi Garcia, que saiu queixoso no final da partida: "Não foi só o Javi, vários jogadores saíram com problemas. Não estava planeado que fizesse os 90 minutos, mas a mim pareceu-me que ele não estava demasiado cansado. Fez uma lesão muscular, que iremos analisar, mas vai provavelmente ficar de fora durante alguns dias", disse o treinador, preocupado com o seu capitão e grande referência do plantel.