João Pedro Sousa: «Dificuldades são muitas mas o foco está no regresso às vitórias»

O técnico João Pedro Sousa não contornou os reflexos anímicos que a eliminação da Taça de Portugal produziu no Bessa, bem como as limitações por força das lesões que afastam os centrais Tiago Ilori e Marcelo da estratégia para a receção ao Belenenses SAD, mas focou o seu discurso no dever do profissionalismo para corresponder às expectativas dos adeptos.





"Foi duro, muito duro e ainda mais duro está a ser agora pelas muitas dificuldades que atravessamos, mas temos de recuperar e colocar o foco no regresso às vitórias porque esta clube e estes adeptos assim o merecem", desabafou o responsável axadrezado, confirmando as ausências de Tiago Ilori e Marcelo por lesão, mas sem assumir a obrigação de uma mudança tática: "O nosso sistema já vinha a apresentar algumas adaptações e podemos ou não mudar agora, na certeza que a nossa forma de jogar tem de ser diferente pelas características dos jogadores disponíveis".Relativamente ao contexto que levou o Belenenses SAD a mudar de treinador, bem como a posição classificativa adversa e qual o impacto na preparação desta partida, João Pedro Sousa apenas deu expressão ao foco que este jogo implica no Boavista."Sabemos que o adversário mudou, mas os nossos problemas são tantos e tão grandes que estamos concentrados no que temos de fazer. Conheço muito bem as ideias e a competência do Filipe e dou-lhe os parabéns pela promoção, mas a nossa pressão não alivia pelo facto de estarmos numa excelente posição porque queremos mantê-la", considerou o técnico.A sessão de esclarecimento que o presidente Vítor Murta realizou aos adeptos sobre a transferência de poderes na SAD, bem como as limitações financeiras dos axadrezados também mereceram um comentário de João Pedro Sousa."A parte da SAD é um assunto que não domino minimamente, mas, aconteça o que acontecer, desde o momento em que entrámos no campo é para treinar. É por isso que somos profissionais e nada pode condicionar a nossa forma de pensar. Temos consciência dos problemas. São públicos e acho que não falta coragem para os assumir, pelo que a solução é trabalharmos todos e todos os dias para os tentarmos resolver porque temos a obrigação de dar o nosso máximo para a satisfação dos adeptos e ajudar a crescer a história deste clube", concluiu João Pedro Sousa.