João Pedro Sousa e a chegada de Vukotic: «Enquanto não estiver formalizado...»

A transferência de Vukotic para o Boavista está acertada e o médio do Benfica vai mesmo rumar ao Bessa, tal como Record já adiantou. No entanto, João Pedro Sousa não comenta ainda a chegada do jogador, não até que tudo esteja acertado.





"Eu não quero de forma alguma fugir à pergunta, mas eu não quero ser indelicado convosco, com os jogadores que cá estão e jogadores que são de outros clubes. Não quero falar de jogadores que são jogadores de outros clubes. Enquanto não forem do Boavista não vou falar. Enquanto as coisas não estiverem formalizadas, não vamos falar de nomes. Até porque como sabemos, as coisas à ultima da hora acabam por não se dfechar. Estamos a tentar contratar, precisamos de fechar o plantel, quando estiver formalizado, aí sim", disse o técnico.