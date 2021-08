João Pedro Sousa e a estreia na Liga: «Se não acontecer nada de anormal, teremos 17 jogadores...»

Reggie Cannon tem chegada prevista o Porto para o final da tarde deste domingo e, se isso acontecer, João Pedro Sousa passa a contar com 17 jogadores para a estreia na Liga Bwin, em Barcelos. Um contexto de dificuldade, que já se verificou nas duas eliminatórias da Allianz Cup que o Boavista... venceu. Por isso, a intenção para a 1.ª jornada do campeonato passa unicamente por somar 3 pontos.





"Hoje temos 16 jogadores mas o Cannon está a viajar e esperamos que chegue até ao final do dia. Se nada de anorma acontecer, ficamos com 17 jogadores para o jogo com o Gil", confidenciou João Pedro Sousa, recusando a usar isso como desculpa: "O contexto é difícil, mas as respostas que temos dado diariamente têm sido muito positivas. Tem havido uma compreensão enorme por parte dos jogadores. O que nos resta é sermos honestos, profissionais, trabalhar com o máximo empenho, sempre com o objetivo de apresentarmos uma boa equipa para fazermos bons jogos. Não vamos utilizar estas desculpas para justificar o que quer que seja. São as armas que temos e é com elas que vamos para a competição."As duas vitórias para a Allianz Cup, com o Marítimo (1-0) e o Portimonense (2-0), ajudou a elevar a moral, mas não mais do que isso. Há que manter os pés bem assentes no chão. "Euforias jamais, nunca. O que essencialmente nos trouxe foi ser um espelho do trabalho feito anteriormente. Conseguimos passar isso para o jogo. Percebemos também que há muito a fazer e para trabalhar para sermos uma equipa competitiva e capaz de vencer os desafios", referiu o treinador.