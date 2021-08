João Pedro Sousa e a inscrição dos reforços: «O trabalho fica melhor, mais rico»

Ao terceiro jogo da temporada, o Boavista vai finalmente poder contar com os reforços que já assegurou para esta época. O impedimento já foi levantado, os jogadores estão inscritos e João Pedro Sousa assume que este é um cenário que agrada.





"De facto é confortável trabalharmos todos partindo do princípio que todos podemos ajudar. É difícil para todos quando grande parte dos jogadores não pode ajudar. Ninguém fica contente. Felizmente tudo se resolveu, o trabalho fica melhor, fica mais forte e rico e a preparação para o jogo também evolui de forma muito positiva. Mas tal como nas semanas anteriores, sabemos o que nos espera, a dificuldade, sabemos que não temos o plantel como vai ficar no final da janela de mercado, mas isso não retira ambição.""Vai ser jogo complicado, depois de um mau jogo. Não há que esconder. O jogo de Barcelos obrigou a uma análise detalhada do que se passou, perceber o que esteve mal e o que podemos melhorar, mas penso que dentro desses aspetos a semana foi boa e produtiva. A ajudar a isso temos já todo o plantel disponível, todos disponíveis para ir a jogo, a perspectiva é estarmos mais fortes para um jogo muito complicado, com uma equipa difícil e competente. Estamos a preparar.""O que é notório é que o adversário tem ritmo mais alto do que o nosso. Até porque nós colocarmos jogadores que chegaram recentemente não têm minutos de competição. Nesse aspeto podemos ter aqui alguma dificuldade. Mas o adversário conseguiu gerir da melhor forma e sempre com resultados positivos o seu plantel e o desgaste físico. Mesmo que não o tivesse feito, não me parece que fosse condicionar o rendimento da equipa."já tinha referido que para nós é fundamental o apoio dos adeptos, mas tenho que ser muito honesto e confessar que, felizmente já passei por muitos lados, que fiquei sensibilizado pela forma como os adeptos nos apoiaram, mesmo o jogo não correndo bem. Foi massivo, ruidoso e digo-o no bom sentido. Não quero deixar de agradecer e dizer que precisamos muito deles. É uma ajuda muito grande, vamos ter um adversário difícil e seguramente com eles, acredito que vamos ter o maior numero de adeptos possível, vai ser uma ajuda extra e de que precisamos muito."