João Pedro Sousa e a vitória sobre o Benfica em 2020/21: «São histórias diferentes, mas...»

João Pedro Sousa não esconde que o jogo na Luz vai ser muito difícil para o Boavista, mas espera que a equipa encontre soluções para tentar ganhar o jogo. Questionado sobre se acha que os axadrezados podem repetir a 'gracinha' da época passada, quando venceram por 3-0 o Benfica no Bessa, o técnico lembra que a história é outra, mas admite que gostava que o resultado fosse o mesmo.





A minha perspectiva é um Boavista forte, um Boavista corajoso e um Boavista ambicioso. Vamos encontrar um adversário forte, com um ciclo positivo de resultados e de exibições, mas olhamos para o nosso trabalho, para o que estamos a fazer e foco continua aí. A intenção é ter ambição para tentar ganhar o jogo.Tenho de ser um Boavista ambicioso, corajoso e a perceber o que o adversário vai fazer. Vamos ter um adversário muito pressionante, vai pressionar alto, até percebendo as dificuldades que tivemos nesse momento do jogo no último do jogo. É uma equipa agressiva, pressionante, tem uma linha defensiva e uma linha de pressão que reduz o espaço ao adversário. Temos de encontrar soluções. Temos de ter soluções de jogo interior, quer exterior, quer no apoio , quer na profundidade. É difícil, mas temos de ser nós próprios. Temos de ser ambiciosos, tentar vencer e não focar no que o adversário pode condicionar porque temos de pensar em como podemos condicionar o adversárioO Tiago e o Javi estão na fase final da recuperação. Temos mais 48 horas, espero contar com eles, mas não é garantido que estejam totalmente recuperados. Temos também o Cannon lesionado e vai estar infelizmente nas próximas semanas também lesionado.Seria óptimo porque foi uma exibição bem conseguida do Boavista, um jogo bem vencido. Mas como disse são histórias diferentes, contextos diferentes e o jogo vai ser diferente. Gostava que o resultado fosse o mesmo, mas as dificuldades vão ser maiores. Sabemos disso, mas temos de encontrar soluções. Vamos para o jogo a pensar que podemos ultrapassar esse obstáculo.Ntep começa a preparar-se para ser utilizado de início.. teve uma semana positiva. Fizemos dois jogos particulares para preparar semanas com 3 jogos. Ele deu excelente resposta, como outros. Mas o Paul vem de uma paragem grande e temos de calmamente gerir os índices físicos dele.