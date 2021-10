João Pedro Sousa e o interesse do Al-Ettifaq: «Pode ser sinal de que está a correr bem»

João Pedro Sousa vê como um sinal positivo o interesse manifestado recentemente pelo Al-Ettifaq nos seus serviços, noticiado por Record na edição impressa desta sexta-feira. Para o técnico, este pode ser uma prova de que as coisas estão a correr bem nos axadrezados, pese embora relativize tudo o resto. Até porque o foco está no Boavista, garante.





"São duas equipas que vão tentar ganhar a partida, pois olham muito mais para vencer do que para não perder", disse o líder das panteras indicando que a sua equipa nunca dará nada por perdido, até porque já não vence para a Liga Bwin já há algumas partidas, amealhando empates em casa e fora."O meu plano de carreira é o Boavista, é apenas uma notícia, nada demais. Não há que dramatizar, o mercado está sempre ativo, e são situações normais no futebol. Pode ser sinal de que as coisas estão a correr bem aqui. Gosto é de ouvir que estão interessados nos meus jogadores, o resto não me interessa", apontou o técnico.