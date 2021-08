João Pedro Sousa elogia Santa Clara: «Capacidade individual acima da média»

O Boavista recebe o Santa Clara na segunda-feira com a vontade de repetir o feito alcançado na última jogada, diante do Paços de Ferreira. Apesar de serem adversários diferentes, existe a coincidência de ambos estarem inseridos nas competições europeias e visitarem o Estádio do Bessa nesta fase precoce da temporada.





"Sabemos que vai ser um jogo complicado perante um adversário competente. Mas o nosso maior desafio vai ser tentar perceber como vamos gerir o último resultado [3-0 ao Paços de Ferreira]. Já tivemos uma pequena desatenção a este nível e não nos podemos distrair e pensar que os números traduziram o que passou e não foi exatamente isso", referiu José Pedro Sousa na conferência de imprensa.O treinador dos axadrezados espera um Santa Clara forte, apesar de já não contar com Carlos Júnior. "Com ou sem o Carlos Júnior, será sempre um adversário muito forte no seu colectivo e tem uma capacidade individual acima da média. Independentemente de quem jogar, sabemos que vamos encontrar uma equipa forte", anteviu.O desgaste físico dos açorianos por estarem na Conference League não traduz em vantagem para o Boavista. "É verdade que estão a ter um início de época desgastante, com uma intensidade competitiva muito grande, mas também estão a mostrar e a dar respostas muitos positivas com as exibições e os resultados", considerou.Com as inscrições a terminarem no final do mês, João Pedro Sousa conta receber mais reforços. "Tinha dito que íamos reforçar nos três setores e assim foi. Poderá chegar mais um ou outro, para a zona mais ofensiva e para acrescentar qualidade. Estávamos limitados. Os que chegaram trouxeram riqueza ao treino. Estamos contentes por estarem aqui porque ficamos mais fortes", sublinhou. Incerta continua o futuro de Elis, que tem sido apontado ao Bordéus. "Enquanto forem jogadores do Boavista, conto com eles, mal seria se os colocasse de lado. O mercado pode funcionar e qualquer momento e podemos perder jogadores, mas também ficamos orgulhosos por ver os nossos jogadores poderem ir para clubes de outra dimensão".O treinador abordou ainda a importância dos adeptos no apoio à equipa. "Não temos dúvidas nenhumas que os nossos adeptos são a força da nossa equipa. Sempre dissemos isto. Precisamos muito deles. Já foi visível contra o Paços de Ferreira. Em Barcelos também sentimos, mas o resultado não correspondeu", concluiu.