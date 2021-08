João Pedro Sousa: «Espero que esta derrota deixe marcas positivas»

O Boavista saiu de Barcelos com uma derrota, por 0-3, frente ao Gil Vicente, naquela que foi a estreia dos axadrezados na Liga Bwin 2021/22.





No final da partida, João Pedro Sousa explicou o facto de ter demorado a dirigir-se à sala de imprensa, assunto de certa forma relacionado com a prestação da equipa dentro de campo."[Demora a vir à sala de imprensa] Peço desculpa, mas estive a conversar com o presidente tendo em conta as últimas notícias de hoje, as boas, de ter sido levantado o impedimento de inscrever jogadores. Os oito jogadores que ficaram no Bessa estão inscritos e estão disponíveis para o próximo jogo. Claro que esta limitação tem influência, não só pela qualidade, mas pela quantidade. Digo aos jogadores que faltando um estamos mais fracos, multiplicando isto por oito é muito", começou por dizer o técnico dos axadrezados."Mas, independentemente disso, nós tínhamos que fazer mais e melhor e não nos vamos segurar no facto de termos poucas soluções, eram as armas que tínhamos, as coisas não correram bem, infelizmente. Assim como percebemos porque as coisas nos correram bem e ganhámos os jogos anteriores [Taça da Liga], sabíamos o que íamos precisar fazer para este jogo, mas não conseguimos, mas não deixa de ser importante para evoluirmos como equipa", continuou."Para além das saudades de ver adeptos no estádio, não posso deixar de dizer que os adeptos do Boavista são especiais. Para além da compreensão [pela situação], os adeptos do Boavista nunca deixam de apoiar a sua equipa independentemente do contexto, eles merecem outras respostas, é para eles que jogamos."Espero que esta derrota deixe marcas positivas. Nos dois últimos jogos percebemos porque ganhámos, agora é relativamente fácil perceber porque perdemos o jogo de uma forma tão fácil. Temos que fazer a análise individual e coletiva para estarmos melhor no próximo jogo.Vai chegar gente para todos os setores, menos nos guarda-redes, que está fechado, vão chegar defesas, médios e avançados, além dos oito de que falei. A nossa preocupação é fazer evoluir os que cá estão e o nosso jogo, mas temos que começar pelo mais importante, que é o nosso plantel, depois trabalhar o nosso 'onze' base que vai competir porque tudo isto condicionou a nossa foram de jogar e a nossa semana de trabalho", terminou.