João Pedro Sousa: «Está tudo fechado e é com esta equipa que vamos lutar»

João Pedro Sousa elogiou esta sexta-feira a atuação do Boavista no mercado de transferências, antecipando ainda uma receção "extremamente complicada" ao Portimonense, no domingo, em jogo da quinta jornada da Liga bwin.

"Fiquei muito contente pela forma como as pessoas trabalharam para tentar dar tudo o que o treinador pediu. Como é evidente, não foi possível. Não por trabalho, mas porque o mercado é extremamente complicado e ingrato. Dependemos de muitas variáveis para fechar os negócios que queremos", analisou o técnico, em conferência de imprensa.

Ao longo do defeso, os axadrezados anunciaram 12 reforços e acionaram três cláusulas de opção de compra, uma das quais sobre o defesa nigeriano Chidozie, que foi cedido esta semana aos turcos do Alanyaspor, já depois da conclusão do mercado em Portugal.

"Os negócios estavam identificados. Agora, se estou contente? Estou, porque são os meus jogadores, acredito muito neles e acreditamos todos na nossa ideia e no nosso trabalho. Já não falaremos mais de quem poderia ter entrado ou saído. Está tudo fechado e é com esta equipa que vamos lutar para chegar aos objetivos", observou.

O defesa guineense Marcelo Djaló foi oficializado apenas no último dia da janela de transferências, enquanto o avançado camaronês Paul-Georges Ntep chegou ao Bessa dias depois, mas ambos "precisarão de tempo para melhorar e passar a ser opção".

"Os efeitos desta paragem do campeonato foram positivos. Não pelo passado recente, mas essencialmente para preparar o futuro. Isso é que nos importa. Estamos satisfeitos com o que fizemos e percebemos que poderíamos ter feito melhor. Há que ser rigorosos na análise e perceber que ainda temos de fazer um caminho muito longo e difícil e de melhorar em muitas coisas para sermos mais competitivos", advertiu João Pedro Sousa.

O Boavista pontuou em três das quatro primeiras rondas e venceu os dois jogos em casa para a Liga, tendência iniciada na segunda fase da Taça da Liga, em 1 de agosto, quando bateu o Portimonense (2-0), com um onze bem distinto das últimas partidas.

"As duas equipas estão diferentes e mais fortes, até pela evolução nestas semanas. Esse jogo é uma boa bússola para nós. Vencemos, mas percebemos as dificuldades que tivemos contra uma equipa forte, muito competitiva e que já nos conhece perfeitamente. Nós também a conhecemos, mas não deixamos de pensar na vitória", desejou.

Esperando por "boas notícias" até à hora do encontro quanto à disponibilidade do central equatoriano Jackson Porozo e do lateral esquerdo francês Yanis Hamache, ambos lesionados, João Pedro Sousa reiterou um discurso cauteloso a nível de expectativas.

"Ficamos contentes quando as pessoas estão entusiasmas e acreditam muito na equipa. Claro que isso dá confiança a todos os que cá trabalham, mas jamais vamos levantar os pés do chão. Estamos preparados para ganhar, mas também temos de estar preparados para perder. Nesta fase, as coisas têm corrido razoavelmente bem. A qualquer momento, podem correr mal e é aí que teremos de dar respostas firmes e bem seguras", finalizou.

O Boavista, sexto colocado, com sete pontos, prepara a receção ao Portimonense, nono, com seis, no domingo, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da quinta jornada da Liga, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.