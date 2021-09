João Pedro Sousa: «Exigência é sempre lutar para vencer»

João Pedro Sousa encara com otimismo o início da fase de grupos da Allianz Cup, reconhecendo a dificuldade do jogo desta quinta-feira, em Paços de Ferreira, mas mantendo "a ambição que a equipa tinha quando fez o primeiro jogo desta prova", frente ao Marítimo.





"A nossa concentração mantém-se com o objetivo claro de procurar vencer este jogo, como em todos, sejam eles da Taça da Liga, da Taça de Portugal ou do campeonato. A exigência é sempre esta, a de trabalhar com o intuito de representar da melhor forma o nosso clube, de lutar sempre e estamos preparados para conseguir a vitória", resumiu o treinador do Boavista."Jogar depois de uma derrota dá-nos sempre a possibilidade de corrigir alguma coisa em que não estivemos bem, mas olhamos para trás e identificamos o que temos de melhorar sem pensar nas derrotas e vitórias. Procuramos sempre ser uma equipa equilibrada e é assim que vamos sempre ver as coisas", destacou ainda João Pedro Sousa, fazendo referência à derrota no último jogo, na Luz, para a Liga Bwin.No confronto com o Benfica, de resto, Hamache sofreu uma lesão que motivou grande preocupação, mas o lateral francês fez exames complementares que não confirmaram uma fratura num pé, tal como se suspeitava. Hamache, mesmo assim, é ausência certa no jogo em Paços de Ferreira, bem como na receção ao Estoril que se segue.No que diz respeito às situações de Javi García e Llori, ambos com lesões musculares desde há duas semanas, João Pedro Sousa revelou que os dois jogadores vão realizar esta quinta-feira dois exames que serão decisivos para se aferir da sua disponibilidade para o jogo em Paços de Ferreira. O treinador do Boavista registou também que Reaggie Cannon está lesionado e para "mais umas semanas" de ausência.