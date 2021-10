João Pedro Sousa: «Facilitámos o trabalho do adversário, entrámos assustados»

João Pedro Sousa mostrou-se insatisfeito com o desempenho do Boavista frentea o FC Porto, que perdeu no Dragão por 4-1.



Que análise faz ao jogo?





"Antes de falar do jogo, deixe-me dar os sentimentos à família do Tengarrinha, em especial à filha Maria. Sabíamos que o FC Porto entra sempre forte e pressionante, mas nós facilitámos o trabalho do adversário, entrámos assustados e muito pouco competitivos. Isto é a base de tudo, se uma equipa falhar isso, principalmente contra o FC Porto, fica muito longe de vencer. Conseguimos, se calhar sem merecer, o empate e depois estivemos perto do 1-2. No entanto, fomos para o intervalo a perder. Tentámos acalmar-nos, mas num minuto sofremos o 3-1. A partir daí dificilmente conseguíamos recuperar. No entanto, a 2ª parte foi mais equilibrada, já reagimos às situações e conseguimos equilibrar um pouco. Tentámos voltar a entrar na disputa do resultado, mas o triunfo do FC Porto é justo""Um pouco, mas, nos primeiros 20 minutos, o FC Porto nem precisou de nos empurrar para a nossa área, nós próprios ficámos ali em cima da área. O FC Porto aproveitou bem os espaços e criou-nos problemas""Não, nada tranquilo. Mantenho a minha preocupação desde o primeiro jogo, temos noção das nossas dificuldades, carências e do que precisamos de fazer para sermos uma equipa competitiva. Precisamos de muito trabalho"