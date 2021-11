João Pedro Sousa fala em proposta "irrecusável" e agradece ao Boavista

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Pedro Sousa (@coachjoaopedrosousa)

João Pedro Sousa tornou oficial a saída do Boavista, esta terça-feira, confirmando a notícia adiantada por Record em primeira mão . O técnico está a caminho do Al-Raed, da Arábia Saudita, que apresentou uma proposta que o próprio apelidou de irrecusável."Venho por este meio comunicar que recebi, nas últimas horas, uma proposta irrecusável de um clube estrangeiro. Foi uma situação inesperada, que aconteceu muito rapidamente. Na realidade, vi-me confrontado com uma grande oportunidade para a minha carreira. Depois de uma grande ponderação, conversei com o presidente Vítor Murta, que percebeu os meus argumentos e permitiu que fosse possível chegar a um entendimento", começou por escrever nas redes sociais, deixando depois agradecimentos ao presidente Vítor Murta."Agradeço ao presidente Vítor Murta pela compreensão durante todo este processo, mas também pela oportunidade que me deu em representar o Boavista FC, um dos maiores clubes em Portugal. Ao longo destes meses, senti sempre um grande apoio por parte de toda a estrutura do clube, em especial do presidente Vítor Murta, que tem feito um grande trabalho em prol do Boavista FC e que me proporcionou todas as condições para ter sucesso. Quero ainda deixar um agradecimento especial e sentido a todos os jogadores pelo profissionalismo, entrega e dedicação que tiveram ao longo destes meses, acreditando sempre de uma forma incondicional na nossa proposta de treino e de jogo", acrescentou, fazendo um último apelo aos adeptos."Espero que compreendam esta minha decisão, principalmente os sócios e adeptos do Boavista FC, a quem peço que nunca deixem de apoiar esta equipa e estes jogadores, que merecem a maior sorte do mundo. Estou certo de que, todos juntos, vão conseguir atingir os objetivos do clube. Obrigado, Boavista FC!", concluiu.