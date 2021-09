João Pedro Sousa já está de olho no Benfica: «Estaremos melhores, seguramente»

Diante do Portimonense, o Boavista não passou de um empate caseiro a um golo, numa partida na qual João Pedro Sousa considera que a segunda metade acabou por ser menos bem conseguida, devido à desorganização que viu no seu conjunto. Ainda assim, explica, acabou por ser pela crença de querer virar o resultado que chegou o tento da igualdade.





"Considero que foi uma primeira parte organizada. Fomos competentes naquilo que queríamos fazer, criámos alguns problemas ao adversário e evitámos bastantes perante uma equipa muito difícil e competente. Na segunda parte, tínhamos de colocar mais um jogador criativo, com velocidade e mais perto do Petar Musa, no sentido de recuperar a desvantagem. O problema não foi do meio-campo, mas da equipa. A equipa desorganizou-se, desequilibrou-se em termos emocionais e passámos a ter bastantes problemas com a nossa forma de jogar", começou por analisar."A construção não saía e errámos demasiados passes em todas as zonas do campo e setores. Fomos erráticos no nosso posicionamento para ficarmos prontos e termos sucesso na pressão. Quando se está a defender mal, também não temos sucesso. Felizmente, com a vontade de querer virar o resultado, conseguimos chegar ao empate muito tarde. Não deixo de ficar contente com a atitude da equipa. Podíamos ter saído a ganhar na primeira parte, mas, na segunda, chegar ao empate foi bom para nós. Quando percebo que criámos problemas ao adversário e evitámos que ele nos criasse problemas à nossa ideia, achamos que fomos competentes e as coisas nos correram bem. Sou honesto se disser que, mesmo que tivéssemos feito o 2-1, não ficava contente. Chegámos ao 1-1 de um modo que nada tem a ver com a nossa forma de jogar".De olho na visita ao Benfica, João Pedro Sousa deixou uma garantia. "Estaremos melhores, seguramente. Tenho esperança de que quem está de fora recupere rapidamente. Temos muita gente importante de fora. Sabemos da capacidade e valia do próximo adversário, mas não vamos mudar rigorosamente nada. É importante estarmos todos a treinar, com a agravante de que alguns chegaram muito tarde e estão a entrar. Há coisas que forçosamente temos de trabalhar, como a situação em que precisamos de recuperar o resultado. Tivemos isso em dois jogos, em Barcelos [derrota por 3-0 com o Gil Vicente] e hoje, e não demos respostas positivas".