João Pedro Sousa: «Jogadores tiveram uma atitude brutal»

João Pedro Sousa enalteceu a crença e atitude dos jogadores do Boavista pelo facto de nunca terem desistido de procurar um resultado positivo em Braga, acabando premiados com o empate.





"Entrámos bem, organizados, a fazer o que tínhamos planeado. Chegámos ao golo, forçámos o erro e depois houve a reação do Sp. Braga. É uma equipa forte, com jogadores de qualidade. Aí passámos dificuldades. Mas um factor importante é que a organização ficou estável. Estivemos sempre no jogo, apesar de termos dificuldades, não tivemos tanta bola como queríamos, apesar de termos evoluído. Ficámos sempre no jogo, os jogadores tiveram uma atitude brutal. Temos passado dificuldades", disse o treinador do Boavista, à Sport TV."Porozo está há seis semanas a trabalhar com lesão. Está com um espírito de sacrifício brutal. O Javi García queria entrar com microrrotura e eu não deixei. O Marcelo entrou e só podia fazer 20 ou 25 minutos, está a fazer a pré-época. É um momento complicado, mas estes resultados devem-se à atitude dos jogadores, que é brutal, fenomenal mesmo", destacou João Pedro Sousa."São situações que acontecem. O Seba está a lutar tanto no banco como os colegas em campo, mas foram dois jogadores [Vukotic] que jogaram com inteligência e geriram bem essa situação".