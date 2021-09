João Pedro Sousa: «No Boavista não pode haver mais ou menos, tem de ser sempre no mais»

João Pedro Sousa já havia deixado reparos à exibição do Boavista na primeira parte em Paços de Ferreira, a meio da semana, mas, na antevisão ao jogo com o Estoril, voltou a dizer que espera mais da equipa. Para o técnico, não existe "mais ou menos no Boavista", uma vez que no Bessa "a exigência é sempre máxima".





O nosso objetivo passa por ganhar, no entanto temos perfeita noção de que vamos encontrar um adversário extremamente complicado. Equipa competente, que alia os resultados a boas exibições, tem um jogo muito positivo, irreverente, e que vai seguramente trazer grandes desafios e muito trabalho. Mas o objetivo é lutar pelos 3 pontos e conquistar os 3 pontos para seguirmos na linha do que traçámos o início da epócaA nossa ideia passa por aí e não é por ser o Estoril, seja com que adversário for. Controlar o jogo com a bola e tentar dominá-lo. E jogando em casa, apesar de a nossa forma de jogar não se alterar seja em casa ou fora, mas principalmente com a ajuda dos adeptos. Tentar controlar o jogo com a bola, dominá-lo porque achamos que assim estamos mais perto de vencer.O que se percebe no jogo do Estoril é uma forma muito segura de trabalhar, de jogar, uma ideia muito segura. É sempre competência de quem trabalha. A equipa técnica, a qualidade dos jogadores e a proposta de trabalho. É reconhecido por todos. É mais um alerta para nós, para estarmos a um nível de exigência muito alto e diferente do último jogo. Serve-nos de lição, o adversário vai trazer desafios muitoNão gostei, os jogadores também não gostaram, mas não deixa de ser parte do crescimento de uma equipa. Todos sabemos a mensagem foi forte ao intervalo e foi simples: no Boavista não pode exigir o mais ou menos. Tem de sempre o mais. Sabemos da exigência dos desafios, temos de estar sempre no máximo, em termos de concetração, exigência, forma de pensar e reagir. É nisso que trabalhamos todos os dias. Se vamos jogar bem ou mal, tentamos sempre jogar bem. Nem sempre é possível, mas tudo o resto tem de estar sempre presente no jogo, é essa a promessa. O clube assim o exige e a nossa profissão também.É, não vou fugir à pergunta, mas é muito importante a forma como a equipa chega ao Sauer para ele finalizar. E quando digo o Sauer falo dos jogadores que chegam mais à frente. O individual depende do coletivo e dizemos isto e de facto é na prática que acontece. Toda a gente percebe que o individual para sobressair e se destacar tem de estar assente numa ideia coletiva muito forte.Reggie Cannon continua de fora, assim como o Hamache. Poderemos ter o regresso eventualmente do Javi e do Ilori, no entanto só amanhã vão integrar totalmente o treino, portanto na véspera. Estando no jogo, não estão em condições de competir os 90 minutos.