João Pedro Sousa: «Precisamos de melhorar em todos os momentos»

O Boavista enfrenta um adversário que tem sido competente na Liga Sabseg, o Rio Ave, nesta eliminatória da Taça de Portugal, e o treinador das panteras, João Pedro Sousa, admite que os vilancondenses têm "qualidade de Primeira Liga".





"O Rio Ave é uma equipa que joga na Segunda Liga, mas que tem qualidade de Primeira Liga. Tem feito bons resultados, através de futebol ofensivo e é isso que estamos à espera. Ocupa bem os corredores, com um início de construção forte. São dificuldades grandes que vamos encontrar, mas o nossos objetivos são dois. Ganhar, e ultrapassar a eliminatória, e melhorar em relação ao jogo passado. Temos de evoluir em todos os momentos do jogo", revelou o técnico dos axadrezados, vincando a necessidade da equipa dar um salto na qualidade de jogo e nos problemas atirados aos oponentes.O comandante do xadrez quer manter o índice de qualidade alto. "Por muito redutor que pareça, precisamos de melhorar em todos os momentos. Ofensivo, defensivo, quando recuperamos e perdemos a bola. Mas as adversidades são normais, e estamos num ponto em que temos de dar um "upgrade" ao nosso estilo de jogo, para criar mais problemas ao adversário e chegar melhor à baliza", disse, reforçando que todos os elementos do plantel são essenciais para os planos do emblema portuense.Nesse sentido, João Pedro Sousa também avaliou a possibilidade de alinhar com um onze relativamente diferente do que tem encarado os adversários da Liga Bwin, revelando que "Reggie Cannon já treina com a equipa e está 100 por cento disponível" para a partida deste sábado, enquanto lamenta a lesão "com enorme gravidade" de Miguel Reisinho, que se vai ausentar durante um tempo considerável. "Deixo uma palavra para o jogador. É importante para o futuro e precisa do apoio de todos nós. Vai voltar ainda mais forte".Em relação aos titulares, o treinador de 50 anos foi direto: "Vai alinhar o melhor onze que temos à nossa disposição. Prefiro apostar nos titulares com mais competência, mas não olho para a experiência ou para o número de jogos. O nosso intuito é vencer a partida. Um 11 ainda muito condicionado, mas totalmente competente para vencer o encontro"."Temos a felicidade de ter no plantel três excelentes guarda-redes. Alireza, internacional iraniano, Bracalli, experiente guardião e João (Gonçalves), internacional sub-21. Qualquer um deles é o habitual para o Boavista e tem qualidade e capacidade mais do que suficiente para alinhar frente ao Rio Ave", atirou o antigo central, que até já usou a camisola rioavista por duas épocas, como jogador.O líder do Boavista também falou da emotividade da Taça de Portugal e dos objetivos que o clube traçou a longo prazo, reforçando a vontade de colocar o emblema "num patamar como outrora já esteve", referindo-se obviamente ao "Boavistão" que venceu a Primeira Liga em 2000/01, na altura treinado por Jaime Pacheco. Nesse sentido, não retirou a responsabilidade dos seus ombros. "Temos cinco Taças de Portugal, portanto é uma responsabilidade muito importante. Mas a minha responsabilidade é diária, portanto nada foge do normal. É assim que trabalhamos e que abordamos todos os desafios que nos colocam à frente. Em relação a títulos, tenho de pensar nisso como é evidente. Somos ambiciosos. Mas o nosso projeto é levar o Boavista para voos próximos do que já fez", rematou João Pedro Sousa.