João Pedro Sousa: «Resultados dão confiança mas jamais levantaremos os pés do chão»

O técnico João Pedro Sousa salientou a evolução que tanto Boavista como Portimonense estiveram sujeitos desde o triunfo (2-0) axadrezado na eliminatória da Allianz Cup , disputada há coisa de um mês e meio no Bessa, para projetar um desenrolar distinto no jogo do campeonato.





"O triunfo é o nosso objetivo, mas as duas equipas estão mais fortes em função dos processos naturais de evolução e o desafio da Allianz Cup apresenta-se como uma boa bússola para nós, pese embora as dificuldades que sentimos nesse encontro", comentou o treinador, convicto de que está perante "uma partida extremamente complicada".Já sobre o bom arranque de época e a influência desse desempenho nas expectativas internas e externas, João Pedro Sousa preferiu enveredar por uma análise cautelosa. "Ficamos contentes por ver as pessoas entusiasmadas. Os resultados dão confiança a todos, mas jamais levantaremos os pés do chão, até porque sabemos que a caminhada é exigente, temos de crescer e vamos sofrer muito", justificou o responsável, garantindo que "a equipa está preparada para vencer, mas também tem de estar preparada para perder": "A qualquer momento as coisas podem correr mal e é aí que temos de mostrar profissionalismo e capacidade de superação para a resposta ser firme e segura".Concluída a janela de mercado de verão, João Pedro Sousa demonstrou-se satisfeito com o lote de soluções à disposição, mas também não escondeu que não teve a oportunidade de revestir o grupo com todas as soluções pretendidas."Fiquei muito contente pela forma como todos trabalharam para dar ao treinador tudo o que foi pedido, mas não foi possível chegar a todas as ideias porque o mercado é muito ingrato e dependentes de muitas variáveis. Ainda assim estou satisfeito com a equipa, essencialmente porque acreditamos muito nosso trabalho", comentou João Pedro Sousa.