Sem vencer há cinco jogos, o Boavista recebe esta sexta-feira o Famalicão com o objetivo de voltar aos bons resultados. Sobretudo porque a imagem deixada no último encontro, frente ao FC Porto (1-4) não agradou nada a João Pedro Sousa.





"Temos de dar uma resposta diferente. Dar mais e estar melhor do que no último jogo. Talvez olhar mais para o que fizemos no penúltimo jogo, com o Belenenses SAD, onde aí sim, estávamos no caminho certo. Perceber o que estávamos a fazer melhor e porque demos dois ou três passos atrás", começou por dizer o treinador dos axadrezados, ciente que o rendimento da equipa no campeonato tem sido melhor em casa (duas vitórias e três empates) do que fora (um empate e quatro derrotas)."Há várias razões para isso acontecer. Uma delas é clara, que é motivante jogar com os nossos adeptos. Seguramente que se fizéssemos o campeonato todo no Bessa seria mais fácil. Mas a verdade é que mesmo em casa temos tido algumas dificuldades. Faz parte do processo de evolução e crescimento da equipa, tem de passar por estes momentos mais complicados. Ainda não perdemos em casa e não queremos perder, queremos é regressar às vitórias. É bom sentir o carinho dos adeptos para jogar melhor e para ganhar", referiu.Sobre o próximo adversário, o Famalicão, João Pedro Sousa avisa que a classificação em nada tem a ver com a real valia da equipa orientada por Ivo Vieira. "O Famalicão é muito competente, não vamos olhar para a classificação porque é um engano completo. Tem um plantel muito interessante, com jogadores com muita qualidade individual. Colectivamente também são uma equipa forte, bem organizada e bem treinada. Será uma tarefa difícil e complicada", analisou o técnico, que ainda não sabe se poderá contar com Reggie Cannon, que saiu lesionado do Dragão: "Está melhor e vamos tentar recuperá-lo. Sofreu um traumatismo num joelho em que já tinha tido uma lesão. Esperamos recuperá-lo para o jogo mas vai ser muito em cima."