Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Pedro Sousa: «Temos de encontrar as soluções para os problemas» As declarações do treinador do Boavista após eliminação (com goleada) da Taça de Portugal, frente ao Rio Ave





• Foto: Movephoto