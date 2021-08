João Pedro Sousa: «Temos muito para crescer»

O Boavista conseguiu a segunda vitória seguida, muito graças a um plano de jogo que fez efeito na 2ª parte. Na análise à partida, João Pedro Sousa deixou claro que não quer voltar a ver o que sucedeu na etapa inicial e até revela que, ao contrário do que seria de esperar, o golo não deu confiança à sua equipa.





"Muito sinceramente, não gostei nada da primeira parte. Entrámos mal. Preparámos o jogo estrategicamente com uma variante tática nos corredores, mas não a fizemos por maus posicionamentos. Tínhamos também como estratégia dar mais velocidade ao jogo, mas foi pastoso e lento da nossa parte.Felizmente, chegámos ao golo. De qualquer forma, isso não nos deu confiança. Parece-me que ficámos com a falsa sensação de que o jogo estava controlado e não estava. O Santa Clara ia criando algum perigo um pouco longe da nossa baliza, mas se acontecia perto estaríamos em risco de sofrer golo. Felizmente, não aconteceu.Ao intervalo, conseguimos retificar posicionamentos. Abordámos a segunda parte da forma que queríamos abordar a primeira em termos estratégicos e a nível de dar mais velocidade ao jogo e estar mais agressivos com e sem bola. Fizemos mais nos diversos momentos e chegámos ao segundo golo. Penso que foi uma vitória justa.Esquema com três defesas centrais? No último jogo demos uma boa resposta. É uma variante que temos. A decisão estava tomada quanto à abordagem do jogo desta forma".