João Pedro Sousa: «Tivemos algumas dificuldades para controlar o Vizela»

Depois do empate por 1-1 entre Vizela e Boavista, João Pedro Sousa, treinador dos axadrezados, declarou que o adversário "entrou mais forte e dinâmico" com a sua equipa a ter "algumas dificuldades" em controlar as investidas vizelenses.





"Tivemos algumas dificuldades para controlar, mas, depois, fomos equilibrando e acabámos por ter uma situação na primeira parte. Ajustámos ao intervalo, mesmo sem termos jogado tão bem num jogo competitivo e dinâmico. Depois do golo, penso que serenámos um bocadinho, mas sem conseguir levar o jogo para zonas mais subidas, acabando por sofrer o golo do empate, que se justifica, num jogo com dois bons golos", começou por dizer o técnico do Boavista, em declarações na conferência de imprensa após o encontro em Paços de Ferreira."Estas duas semanas serão importantes para trabalharmos o nosso jogo e melhorar. O plantel foi construído um bocadinho tarde e ainda estamos a tentar reforçar o plantel com jogadores de ataque", acrescentou.Depois deste empate, o Boavista soma sete pontos, subindo provisoriamente ao quarto lugar da tabela classificativa.