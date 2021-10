João Pedro Sousa: «Tivemos dificuldades»

A partida entre o Boavista e o Belenenses SAD pode ter acabado num nulo, mas João Pedro Sousa, treinador dos axadrezados, considera que os seus elementos deram uma boa resposta e estão no "bom caminho para serem competitivos".





"Muitas vezes aquilo que tentamos fazer no papel é mais dificil de executar em campo. Percebemos onde havia espaços mas percebemos também que, com as carateristicas dos nossos jogadores, o que podiamos fazer. Na segunda parte já criamos alguns problemas ao adversário e algumas situações de perigo no último terço. Lamento apenas não termos chegado ao golo" revelou o técnico das panteras, que também considera que houve muitas "oportunidades desperdiçadas" pelo emblema ao xadrez.No que respeita ao posicionamento e comportamento defensivo, João Pedro Sousa viu aspetos positivos. "Penso que estivemos bem. Alteramos algumas coisas, porque de facto tivemos algumas dificuldades, tendo em conta os resultados e as falhas que tinhamos nos jogos anteriores. Hoje, não me recordo de situações em que a outra equipa tenha criado problemas". Dito isto, deixou um aviso: "Evitamos as oportunidades do adversário, mas são aspetos que nos jogos passados tivemos. Em todos estes momentos do jogo e também nas bolas paradas há uma evolução e um crescimento. Vamos evoluir e se não ganhamos ao último classificado é porque não é tão fácil assim. Queremos ganhar mais jogos".Confrontado com a presença de Gerard López na tribuna do Estádio do Bessa e até sobre um possível contacto do dirigente, o treinador de 50 foi claro. "São públicas as dificuldades do Boavista. Há problemas de várias ordens, mas nós estamos todos aqui para trabalhar, fazer crescer o clube e ajudar a resolver todos estes problemas. A prova disso é a resposta que os jogadores deram ao jogo anterior com esta partida. Estaremos novamente a trabalhar amanhã e no futuro, em conjunto, para tornarmos o Boavista mais forte e tornar este emblema semelhante ao que foi no passado", atirou.Por fim, João Pedro Sousa revelou que já espera ter Gustavo Sauer de novo disponível para o próximo jogo, diante do FC Porto, no dérbi da Invicta, mas também esclarece que para já, só vai trabalhar de acordo com os jogadores que tem disponível no imediato. "É a nossa realidade. Não é fácil, mas é com isto que temos de trabalhar", declarou, falando respetivamente das lesões constantes que têm prejudicado os elementos do grupo de trabalho.