Joel Silva renova até 2026

O Boavista anunciou esta tarde a renovação do contrato de Joel Silva, jovem médio de 19 anos que prolongou a sua ligação aos axadrezados até 2026. Depois de um início da formação no FC Porto, Joel Silva está no Bessa desde 2019 e foi um dos destaques da equipa campeã nacional da 2.ª Divisão de sub-19 na época passada, ganhando direito a um lugar no plantel de Petit.Esta temporada, o jovem médio tem dois jogos como suplente utilizado, na derrota caseira frente ao Benfica no final de agosto, para o campeonato, e na recente vitória sobre o Vilafranquense para a Taça da Liga. Joel Silva recordou o momento da sua estreia ante os encarnados: "Nesse dia, e apesar do resultado ter sido negativo, senti uma felicidade imensa. Parecia que estava a viver um sonho… E o facto de ter sido no Estádio do Bessa tornou o momento ainda mais especial. Voltei a ter a oportunidade de jogar no último fim de semana, desta vez com uma vitória e foi ainda melhor. Agora é continuar a trabalhar para ir evoluindo o meu jogo.""Estou muito feliz e orgulhoso. É um momento importante para mim e aproveito para agradecer a toda a estrutura e ao presidente pelo apoio que me têm dado ao longo dos últimos anos. Estou a ter a oportunidade de representar este grande clube ao mais alto nível e vou aproveitar ao máximo para continuar a crescer e ajudar o Boavista a cumprir os seus objetivos", registou ainda Joel Silva aos meios dos axadrezados.