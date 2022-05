Juniores campeões entregam troféu ao Museu do clube

A equipa de sub-19 do Boavista entregou na tarde desta quarta-feira simbolicamente o troféu de Campeão Nacional ao Museu do Estádio do Bessa Séc. XXI.

No dia em que se assinala o 21.º aniversário da conquista do histórico título de Campeão Nacional do futebol profissional do Boavista, em 2001, o plantel atual dos sub-19 entregou, no Museu do Estádio do Bessa Séc. XXI, o troféu de Campeão da II Divisão Nacional de Juniores A, conquistado no último sábado, no Estádio do Bessa, depois de uma vitória por 4-2, frente ao Casa Pia.

Vítor Murta, presidente dos axadrezados, homenageou os protagonistas, numa cerimónia que contou com a presença da equipa técnica, liderada por Ricardo Paiva, capitães e diretores do escalão de sub-19.

“Esta equipa ficará para sempre na história do Boavista. Este título é a prova da dedicação de todos os elementos do escalão e é um prémio que só foi possível alcançar pela brilhante época realizada. Este troféu enche de orgulho todos os boavisteiros”, afirmou Vítor Murta.

O presidente do Boavista realçou ainda que “a última imagem é sempre a que fica e, apesar desta conquista estar bem viva no presente dos boavisteiros, é necessário continuar a trabalhar sempre nos limites para reforçar o crescimento do clube, de forma a garantir mais sucessos no futuro".