Kenji Gorré concretizou sonho e enfrentou Messi: «O que pensam ser impossível é possível»

Kenji Gorré cumpriu na última noite um sonho que o acompanhava há largos anos. Competiu oficialmente no mesmo relvado que... Lionel Messi. O jogador do Boavista foi titular pela seleção do Curaçau frente à Argentina, no particular que a alvi-celeste venceu por expressivos 7-0. Mas para Kenji Gorré, este jogo nunca será esquecido e o próprio partilhou o sentimento com uma publicação nas redes sociais."Desde que me recordo, sempre vi Messi a jogar na minha televisão. A forma como ele jogava fez-me apaixonar mais e mais pelo futebol. Como um filme na minha cabeça, sempre imaginei jogar em campo com ele, um dia. À medida que a minha carreira foi andando, parecia mais e mais impossível que isso fosse acontecer. Uma coisa que sei é que Deus faz as coisas impossíveis serem possíveis. Nunca parei de sonhar... Sabia que Deus pode sempre encontrar uma maneira", começou por partilhar o extremo, de 28 anos."Quando soube que nós iríamos jogar contra a Argentina, fiquei maravilhado. Nem sentia que era realidade. Mas passando ao dia de hoje, um sonho meu tornou-se realidade. Estive no campo com ele, assistindo ao impacto incrível que ele tem. Para quem ler isto, isto serve para recordar que nunca devemos parar de sonhar porque, digo-vos... O que pensam ser impossível é possível", concluiu Kenji Gorré.