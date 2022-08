Kenji Gorré: «Estamos felizes com este arranque, mas as exibições não têm sido perfeitas»

Kenji Gorré abordou esta quinta-feira o atual momento do Boavista na Liga Bwin, clube que soma por vitórias os dois jogos realizados e está no topo da tabela com FC Porto, Benfica e V. Guimarães."Estou muito feliz aqui e cheio de vontade de brilhar pelo Boavista. As duas vitórias a abrir o campeonato demonstram a qualidade e a diversidade à disposição do treinador", começou por dizer o extremo dos axadrezados aos jornalistas."Ainda não houve possibilidade de contar com o contributo dos novos jogadores, mas acho que estamos todos prontos porque a competitividade é saudável. Quando estás a vencer as expectativas aumentam, mas vamos continuar a encarar o campeonato jogo a jogo", acrescentou, frisando que, ainda assim, há aspetos a melhorar."Estamos felizes com este arranque, mas as performances não têm sido perfeitas e há coisas que precisamos de melhorar como equipa, pelo que é importante ir para cada jogo com a ideia de vencer os três pontos. Acredito fortemente que tudo é possível com a ajuda dos nossos adeptos, mas temos de pensar jogo a jogo", apontou, antes de deixar um desejo."Pessoalmente quero estar mais presente na equipa. Fazer mais golos, mais assistências e ajudar de todas as formas que conseguir", finalizou.