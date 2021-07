Kenji Gorré: «Estou muito feliz e orgulhoso por assinar pelo Boavista»

Kenji Gorré chegou, assinou e já fala como jogador do Boavista. O extremo ex-Nacional já deixou bem patente o orgulho que tem por chegar ao Bessa nesta fase da carreira, assinalando que pretende ser mais um a ajudar.





"Estou muito feliz e orgulhoso por ter assinado pelo Boavista. É um clube com grande passado, mas também com uma enorme ambição e de olhos postos no futuro. Tem uma história enorme, de conquistas, mas temos a obrigação de construir um novo caminho que seja capaz de orgulhar os nosso adeptos", referiu o avançado, aos meios do clube, traçando também os objetivos para a época."O plantel e a equipa técnica têm qualidade para fazermos uma época tranquila. É esse o nosso objetivo. Da minha parte, prometo dar sempre o máximo pelo clube e espero acrescentar energia ao jogo. Quero ajudar com o maior número possível de golos e assistências", concluiu.