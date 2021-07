Kenji Gorré já integrado no plantel do Boavista

Kenji Gorré já está integrado no grupo de trabalho orientado por João Pedro Sousa e ontem fez o primeiro treino ao serviço do Boavista. O extremo pôs mãos à obra à procura de recuperar o tempo perdido, fruto da longa paragem que atravessou. O último jogo que realizou foi a 16 de junho pela seleção de Curaçau, mas depois ficou infetado com Covid-19 e viu-se obrigado a parar. Agora, tenta voltar a reencontrar os melhores índices físicos, por forma a estar preparado para este início de temporada.

Quem também já se juntou ao restante plantel foi Seba Pérez. O médio colombiano regressou ontem, terminado o período de férias prolongado a que teve direito, em virtude de ter participado com a seleção na Copa América. Peça importante na reta final da temporada passada, Pérez tenta que esta seja a temporada da afirmação.

Charles Pickel apontado

Charles Pickel, jogador do Grenoble, da 2ª Liga francesa, foi ontem apontado ao Boavista. O médio, de 24 anos, terá também o interesse de Famalicão e Santa Clara. Na época passada, Charles Pickel realizou 39 partidas ao serviço do Grenoble, tendo apontado um golo pelo emblema gaulês.