Kenji Gorré lembra o dia em que Alex Ferguson o deixou em lágrimas

Elemento em destaque no Boavista desde que chegou aos axadrezados em 2021, Kenji Gorré é o primeiro protagonista da série documental 'Released', do canal ThreeSixtyTV, que passa em revista a vida de cinco jogadores que foram dispensados das principais academias de futebol inglesas. No caso de Gorré, o episódio relatado remonta a 2013, quando o internacional pela seleção de Curaçao, de 28 anos, foi chamado ao gabinete de Sir Alex Ferguson para saber que a sua aventura nos red devils acabava ali..."O meu treinador, o Paul McGuinness, virou-se para mim e disse-me 'o treinador quer falar contigo' e eu pensei 'wow, o que se passa aqui? Fui chamado ao gabinete...'. Bati à porta e o Sir Alex diz 'entra, filho, entra. Kenji, primeiro de tudo quero dizer-te que te aprecio como jogador e como homem. Tiveste dez anos fantásticos aqui e posso dar-te um contrato agora mesmo, mas sei que isso não te fazer nada de bom'", recordou, partilhando em seguida o resto da conversa: "Eu sei que não vais ter os minutos de jogo que mereces e sei a qualidade que tens. Esta é a altura certa para seguires em frente e quero agradecer-te pelos teus dez anos aqui"."Lembro-me de lhe ter apertado a mão e ter agradecido. Em seguida fechei a porta. E lembro-me de descer as escadas, de entrar no meu carro e simplesmente começar a chorar. Deixei sair tudo... Lembro-me de sentir que tinha deixado todos mal. Desapontei os meus pais, que sacrificaram as suas vidas por mim, foi assim que me senti. Foi muito duro. E lembro-me de não saber bem o que era. O que iria eu dizer aos meus amigos? Eles conheciam-me como o Kenji Gorré, o tipo que jogava no United desde os seis anos. E agora tinha 18 anos e não sabia quem era".Depois de sair do United, Gorré rumou ao Swansea, onde atuou até 2018 - com duas cedências a ADO Den Haag e Northampton Town. Em 2018 deixaria em definido o Reino Unido para se mudar para Portugal. Primeiro para o Nacional, depois para o Estoril e, mais recentemente, no Boavista.