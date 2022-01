Kenji Gorré: «Marcar o golo foi uma sensação de déjà-vu»

No final do encontro, Kenji Gorré não escondeu a satisfação pelo facto de ter marcado o golo que valeu o empate ao Boavista em casa do P. Ferreira."Marcar o golo foi uma sensação de déjà-vu, já tinha marcado aqui um semelhante pelo Estoril. Tinha bem presente que queria ter impacto no jogo e felizmente consegui fazê-lo. Temos de pensar jogo a jogo e continuar a conquistar pontos de forma consistente. Estamos a trabalhar duro e isso está a compensar. O apoio dos adeptos tem sido contagiante", referiu.Este foi o primeiro golo de Gorré ao serviço dos axadrezados.