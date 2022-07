Leixões vence Boavista por 1-0 em jogo-treino no Bessa

Boavista e Leixões proporcionaram um interessante jogo-treino esta manhã no Estádio do Bessa e terminou com a vitória dos leixonenses por 1-0.0 golo do Leixões foi marcado por Cannon na próxima baliza, depois de um cruzamento da direita de João Amorim e desvio de Kiki na área. Isto aos 47 minutos e já com o brasileiro César em estreia na baliza dos axadrezados.Na etapa inicial, de resto, Ricardo Moura defendeu um penálti de Salvador Agra, aos 30 minutos, sendo que o eslovaco Bozenik ainda obrigou Ricardo Moura a uma grande defeso para canto, aos 35 minutos.Destaque para um momento aos 71 minutos com Salvador Agra e Yusupha a acertarem no poste após uma bela jogada de Gorré.Bracali; Robson, Sasso e Abascal; Pedro Malheiro, Vukotic, Seba Pérez e Filipe Ferreira; Masaki Watai, Bozenik e Salvador Agra.Jogaram ainda: Júlio Dabo, César, Cannon, Makouta, Gorré, Yusupha e Luís Santos.: Ricardo Moura; João Amorim Ricardo Teixeira, Calasan e Joel; Ben Traore, Zag e Fabinho; João Oliveira, Rúben Araújo e Kiki.Jogaram ainda: Beunardeau, Miguel Silva, Stefanovic, João Meira, Fernando, Thalis e Tomás Couto.Refira-se que antes deste jogo Petit ainda promoveu outro frente aos sub-19 axadrezados no relvado de treinos do Bessa. O treino de conjunto teve duas partes 30 minutos e terminou empatado a uma bola com golos do júnior Tiago Machado e de Bruno Lourenço, o ex-Estoril e um dos reforços do Boavista para a nova época.Petit utilizou o seguinte onze no treino com os sub-19: João Gonçalves, Luís Santos, Chidozie, Pedro Gomes, Hamache, Joel, Berna, Tiago Morais, Bruno Lourenço, Llorente e Jeriel.