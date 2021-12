Lotação máxima no Bessa de 5.000 lugares pode esgotar

Os responsáveis do Boavista assinalaram um aumento significativo na procura dos bilhetes para o jogo deste sábado, às 18 horas, frente ao Marítimo, e que marca o regresso de Petit ao comando técnico dos axadrezados aos fim de quase seis anos.A partir do momento em que a SAD se decidiu pela lotação máxima de 5.000 lugares do Estádio do Bessa, à semelhança do que fizeram grande parte dos clubes da Liga Bwin para evitar a obrigatoriedade de testes covid a quem pretender aceder aos estádios, cumprindo assim as normas vigentes do Governo e DGS, muitos boavisteiros fizeram questão de reservar o seu lugar para assistir ao vivo ao confronto com o Marítimo. A procura foi tão notória que os responsáveis axadrezados até encaram a possibilidade dos 5.000 lugares disponíveis esgotarem.Entretanto, numa ação englobada no Boavista Mais Solidário, o clube apela aos seus adeptos para contribuírem para mais uma causa, tendo em vista o apoio ao Lions Clube da Boavista.Eis o comunicado na íntegra dos axadrezados:"No dia do jogo com o CS Marítimo, agendado para este sábado (4 de dezembro), contribua para a Jornada Solidária do Boavista FC, em parceria com o Lions Clube da Boavista e Leo Clube da Boavista, através de uma recolha de bens em prol do projeto Bebés de São João, numa ação englobada no Boavista Mais Solidário.Com efeito, estão todos convidados a doar alimentos e objetos que possam ser úteis à causa, tais como enxovais, alcofas ou fraldas, colocando-os depois no Cubo Solidário que estará situado na Praça da Pantera, em frente ao Estádio do Bessa Séc. XXI, entre as 9h00 e as 18h00, ou seja, até ao início da partida com o CS Marítimo.O projeto Bebés de São João está integrado no Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e nasceu em 2008, no decorrer das comemorações do cinquentenário desta instituição.Esta causa nobre apoia as mães e os seus bebés no período pré-natal, não só durante o internamento, mas também posteriormente, dando especial foco a famílias com gémeos que sintam dificuldades e a mães adolescentes ou solteiras, contando com o apoio exclusivo de uma equipa de voluntários que tem como objetivo melhorar a vida de várias dezenas de famílias carenciadas.Esta iniciativa social tem como principal função auxiliar bebés nascidos na instituição, ou bebés que sejam sinalizados pela Unidade de Ação Social, apoiando-os até completarem três anos em caso de necessidade.Deste modo, o Boavista FC convida toda a comunidade a comparecer na recolha de bens durante o próximo sábado, depositando os objetos ou alimentos no Cubo Solidário. Pode ainda fazer um donativo monetário à instituição, através do seguinte NIB: 0036 0472 99106003198 38.Vamos ajudar quem mais precisa!"