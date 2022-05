Mais de 5 mil euros de multas no 'clássico' do Bessa sem referência aos insultos a Rochinha

O comunicado oficial do CD da FPF relativo aos castigos da última jornada não faz referência aos insultos que Rochinha, jogador do Vitória, diz ter sido alvo no jogo do Bessa e que abriu a jornada 33 da Liga, mas revela um processo em aberto que aguarda esclarecimentos neste jogo e que provavelmente terá a ver com os tais insultos que Rochinha divulgou e registou no dia seguinte ao jogo, com o Vitória também a divulgar um comunicado sobre o assunto.

Seja como for, só no que respeita ao comportamento incorreto do público no jogo do Bessa os dois clubes vão pagar no total 4.390 euros, 2.326 o Boavista e 2.064 o Vitória.

Os axadrezados vão ter ainda de pagar uma multa de 816 euros, o que eleva a conta total deste 'clássico' para mais de cinco mil euros de multas. Neste último caso, a multa refere-se ao atraso no início do jogo de 4 minutos “devido ao atraso na chegada da equipa visitada ao túnel de acesso ao relvado, sem ter sido prestada qualquer justificação”.

Além disso, há outra multa de 286 euros por comportamento incorreto do público afeto ao Boavista, onde se regista o tal momento da substituição de Rochinha, ao minuto 81, mas sem a tal referência aos insultos.

“Ao minuto 81, com o jogo interrompido e durante uma substituição, foi arremessado um isqueiro na direção do jogador número 7 do clube B que se encontrava a sair do terreno de jogo pela linha de baliza. Este objeto, que não atingiu o jogador em questão nem perturbou o tempo útil de jogo, foi arremessado por adeptos do clube A que se encontravam na bancada topo sul nível 2, reservada para a claque do mesmo clube”, regista o comunicado, aqui em referência a Ricardo Quaresma, que entrou precisamente a render Rochinha, mas obviamente por engano, uma vez que o denominado "jogador número 7 do clube B", neste caso o Vitória, não estava a sair do terreno do jogo, mas entrou nessa altura.



“Aos 36 minutos da segunda parte do jogo, o senhor árbitro recolheu um isqueiro no retângulo de jogo, proveniente da bancada topo sul - nível 2 (exclusiva aos adeptos afetos à equipa visitada), aquando da substituição do atleta número 16 - Rochinha (da equipa visitante), não tendo porém acertado em ninguém nem prejudicado o tempo útil de jogo”, acrescenta ainda a comunicado, aqui já com o registo certo do capitão do Vitória.

Relata-se também na habitual parte em que se registam os cânticos dos adeptos durante o jogo e razão das multas aplicadas uma referência ao capitão do Vitória: "E oh Rochinha, vai para o ca*… ", aos 46 minutos de jogo.

Os axadrezados vão ainda ter de pagar também 2.040 euros de multa porque os seus adeptos deflagraram durante o jogo vários artefactos pirotécnicos, sendo registado que “os adeptos afetos ao clube visitante, localizados na bancada topo norte - nível 2, exclusiva aos mesmos, deflagraram também artefactos pirotécnicos durante o jogo”.

Por este facto, de resto, o Vitória vai ter de pagar 1.630 euros, além de outros 434 euros de multa por comportamento incorreto do público, aqui especificamente pelos habituais cânticos e ofensas ao clube adversário.