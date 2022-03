Makouta convocado para estágio da seleção do Congo

Para além de Reggie Cannon e Alireza, o Boavista vai estar representado por mais um jogador nos próximos compromissos internacionais. Makouta, médio de 24 anos, foi chamado para o estágio que a seleção do Congo vai realizar na Turquia.O conjunto africano vai preparar o embate com a Costa do Marfim, a contar para a qualificação para a CAN 2023, com dois jogos particulares. No dia 24 de março, o Congo defronta a Zâmbia e, no dia 29, tem encontro marcado com a Serra Leoa.Até ao momento, Makouta tem dois golos apontados em 28 partidas pelo Boavista.