Makouta deixa o Sp. Braga e reforça o Boavista a troco de 300 mil euros

O Boavista e Sp. Braga chegaram a acordo para a transferência do médio Makouta em direção ao emblema do Bessa, com o qual rubricou um acordo válido até 2024. Segundo apurámos, o emblema axadrezado pagou 300 mil euros por 50% dos direitos económicos do jogador, com o Sp. Braga a ficar detentor da outra metade.





Makouta, de 24 anos, esteve a última temporada e meia no futebol búlgaro, ao serviço do Beroe, por empréstimo do Sp. Braga. É o ponto final à ligação de Makouta com os arsenalistas, onde ingressou no mercado de inverno de 2018/19, depois de ter estado em bom plano no Sp. Covilhã. Em Braga, contudo, nunca jogou pela equipa principal, apenas no Sp. Braga B, tendo sido depois cedido ao Beroe em janeiro de 2020.