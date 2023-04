Makouta: «Tive um pouco de sorte e estou feliz por ter ajudado»

Responsável pelo belo golo de livre que deu a vitória ao Boavista, Makouta admitiu que o lance é treinado, mas com baixa taxa de sucesso. "Treino muito, não coloco muitas lá dentro [da baliza]", afirmou, entre sorrisos, à Sport TV. "Tive um pouco de sorte e estou feliz por ter ajudado", acrescentou. Reconhecendo algum sofrimento com a boa entrada do V. Guimarães após o intervalo, o médio sublinhou o relevo do triunfo: "Estávamos nos 30 pontos há três ou quatro jornadas e queríamos mais. Queremos ganhar sempre e esperamos fazer mais pontos."