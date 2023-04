Mangas e a "grande" 1.ª parte do Boavista frente ao Rio Ave: «Fomos muito superiores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Mangas destacou "uma grande primeira parte do Boavista". "Não foi apenas minha mas de toda a equipa. Fomos muito superiores e merecemos a vitória", reagiu o esquerdino e grande destaque da partida do Bessa. O ala só lamentou o 3-2 que obrigou a equipa a recuar nos minutos finais. "Estávamos com o jogo controlado, é frustrante sofrer um golo a jogar contra dez", assinalou.

Já Aderllan Santos reconheceu o óbvio. "Não foi uma boa entrada, não condiz com a nossa equipa. Entrámos devagar e pagámos caro, sofrendo golos cedo", disse o defesa do Rio Ave, prometendo muito "trabalho durante a semana para corrigir".

"Na 2ª parte mudámos o 'chip'. Ganhámos as segundas bolas, mais duelos e igualámos o jogo. Podíamos ter saído daqui com pontos", concluiu Aderllan.