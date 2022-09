Mangas fica no Bessa e tem contrato revisto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Mangas vai continuar no Boavista e ser alvo de uma revisão contratual, que lhe permitirá prolongar a ligação aos axadrezados por mais um ano, ou seja, até 2025, e melhorar as condições salariais. A informação foi avançada pelo 'Zerozero' e confirmada porEsta era uma das opções existentes em cima da mesa nesta reta final de mercado, sendo que a outra era a venda a título definitivo.Depois de um ano no Bordéus, Mangas torna-se, assim, opção a tempo inteiro para Petit, cenário que saiu reforçado depois da venda de Hamache ao Dnipro.