Manuel Namora oficializado no Boavista

O Boavista oficializou a contratação de Manuel Namora, avançado de 23 que cumpriu parte da sua formação no clube do Bessa e que na época passada teve a oportunidade de estrear-se na Liga Bwin ao serviço do Rio Ave.





Manuel Namora, para além do Rio Ave também já teve a oportunidade de representar o Gondomar e as equipas B e sub-23 do Sp. Braga e chega ao Boavista com um vínculo válido até 2024.