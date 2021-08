Marcelo Djaló assina pelo Boavista

Marcelo Djaló, defesa central de 27 anos, é o novo reforço do Boavista. Estava sem clube, após ter terminado contrato com o Lugo, da Segunda Liga espanhola.





Com parte da formação feita no Real Madrid, o internacional pela Guiné-Bissau conta com passagens pelo Granada e Fulham no currículo.Djaló, nascido em Barcelona mas com ascendência guineense, assina por uma temporada, com mais uma de opção, e chega esta terça-feira à cidade do Porto para rubricar o contrato.