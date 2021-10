Marcelo Djaló e Kenji Gorré estão de volta

Marcelo Djaló e Kenji Gorré são os primeiros internacionais a regressar ao Bessa, depois de mais uma jornada para as seleções. Com o plantel hoje de volta ao trabalho, após a folga do fim-de-semana, o central da Guiné-Bissau e o extremo que é internacional por Curaçau são esperados no treino de amanhã.

Marcelo Djaló foi titular nas duas derrotas da Guiné-Bissau ante Marrocos, de apuramento para o Mundial do Qatar. Já Kenji Gorré participou num particular do Curaçau frente à Nova Zelândia, jogo realizado no Bahrain.